Вирусолог Аграновский предупредил о риске когнитивных нарушений из-за «омикрона»

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе со «Звездой» заявил, что инфицирование омикрон-вариантом коронавируса может привести к развитию слабости и депрессии, а также к снижению когнитивных функций.

«Слабость, депрессия — очень много симптомов вызывает любой вирус SARS-CoV-2, любой штамм», — сказал он. Аграновский также предупредил о возможном риске когнитивных нарушений из-за «омикрона». Врач подчеркнул, что о вариативности проявлений и последствий коронавирусной инфекции нужно «знать каждому». Ранее Аграновский дал прогноз по ситуации со штаммом «омикрон» в России. Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».