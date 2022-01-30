Вирусолог Аграновский предупредил о риске когнитивных нарушений из-за «омикрона»

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Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе со «Звездой» заявил, что инфицирование омикрон-вариантом коронавируса может привести к развитию слабости и депрессии, а также к снижению когнитивных функций.

«Слабость, депрессия — очень много симптомов вызывает любой вирус SARS-CoV-2, любой штамм», — сказал он.

Аграновский также предупредил о возможном риске когнитивных нарушений из-за «омикрона».

Врач подчеркнул, что о вариативности проявлений и последствий коронавирусной инфекции нужно «знать каждому».

Ранее Аграновский дал прогноз по ситуации со штаммом «омикрон» в России.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».

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