В СК возбудили дело из-за гибели детей в результате отравления угарным газом на Алтае

Короткая ссылка
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей от отравления угарным газом в алтайском посёлке.
В СК возбудили дело из-за гибели детей в результате отравления угарным газом на Алтае
  • РИА Новости

Об этом сообщает региональное отделение ведомства.

«По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в заявлении.

По предварительным данным следствия, потерпевшей является хозяйка дома — мать пяти детей. Двое старших сыновей, ночевавших у бабушки, обнаружили 36-летнюю женщину и свою сестру с братьями в бессознательном состоянии около пяти часов вечера, после чего вызвали скорую медицинскую помощь и сотрудников правоохранительных органов.

В результате осмотра медики констатировали смерть девятилетней девочки и её трёхлетнего брата. Мать и четырёхлетний ребёнок госпитализированы и находятся в тяжёлом состоянии в больнице. Причиной гибели детей мог стать углекислый газ вследствие неисправности печного отопления.

Ранее сообщалось, что в результате отравления угарным газом в Алтайском крае погибли двое детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить