В СК возбудили дело из-за гибели детей в результате отравления угарным газом на Алтае

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей от отравления угарным газом в алтайском посёлке.

Об этом сообщает региональное отделение ведомства.

«По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в заявлении.

По предварительным данным следствия, потерпевшей является хозяйка дома — мать пяти детей. Двое старших сыновей, ночевавших у бабушки, обнаружили 36-летнюю женщину и свою сестру с братьями в бессознательном состоянии около пяти часов вечера, после чего вызвали скорую медицинскую помощь и сотрудников правоохранительных органов.

В результате осмотра медики констатировали смерть девятилетней девочки и её трёхлетнего брата. Мать и четырёхлетний ребёнок госпитализированы и находятся в тяжёлом состоянии в больнице. Причиной гибели детей мог стать углекислый газ вследствие неисправности печного отопления.

Ранее сообщалось, что в результате отравления угарным газом в Алтайском крае погибли двое детей.