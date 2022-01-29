Гендиректор центра молекулярно-генетических исследований Исаев высказался о пандемии
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«Темпы распространения «омикрона» в России такие же, как в других европейских странах», — заявил он в беседе с «Российской газетой».
По его словам, не оправдались прогнозы о том, что пик будет достигнут 14—20 декабря и одной из причин может быть климатический фактор.
«Либо дело в том, что у нас не такой активный приток приезжающих из Западной Европы, где ещё в начале — середине декабря были такие темпы», — отметил Исаев.
Как добавил эксперт, можно сказать, что Россия идёт с опозданием на месяц-полтора по отношению к европейским странам, что позволяет изучить и адаптировать их опыт.
Ранее вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с Nation News выразил мнение, что новый коронавирус NeoCoV внушает опасения, однако шанс возникновения новой эпидемии крайне мал.