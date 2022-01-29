В результате наезда автомобиля на остановку в Тюмени пострадали три человека

Легковой автомобиль Lada протаранил остановочный комплекс в Тюмени, пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

«Автомобиль Lada Priora въехал сегодня в остановочный комплекс «Улица Депутатская» на улице Мельникайте в Тюмени. По предварительным данным, в ДТП пострадали три женщины, стоявшие на остановке, они доставлены в лечебное учреждение», — говорится в сообщении в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что водитель автомобиля скрылся с места ДТП, его разыскивают.

Ранее стало известно, что 14-летний подросток погиб и шестилетняя девочка пострадала в результате аварии в Мелеузовском районе Башкирии.