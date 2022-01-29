14-летний подросток погиб в результате ДТП в Башкирии

14-летний подросток погиб и шестилетняя девочка пострадала в результате аварии в Мелеузовском районе Башкирии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УГИБДД по республике.

Уточняется, что авария произошла около 15:00 (13:00 мск) на 6-м км автодороги Мелеуз — Фёдоровка.

«Столкнулись встречные LADA Kalina под управлением 35-летней жительницы Салавата и Chevrolet Niva, за рулём которой находился 51-летний житель Мелеуза. В результате аварии 14-летний пассажир LADA, сын водителя, скончался до приезда скорой медицинской помощи, еще одна пассажирка LADA, шестилетняя дочь водителя, с травмами госпитализирована», — заявили в ведомства.

В Минздраве республики заявили ТАСС, что состояние девочки врачи оценивают как средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что как минимум шесть человек погибли и 14 пострадали в результате ДТП с автобусом в Рязанской области.