В Рязани при автомобильной аварии погибли два человека
«По предварительной информации, в результате происшествия погибли два человека», — сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Рязанской области.
Уточняется, что травмы различной степени тяжести получили четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних.
Обстоятельства случившегося выясняются.
Инцидент произошёл близ Ряжского шоссе, дом 18.
Ранее сообщалось, что как минимум шесть человек погибли и 14 пострадали в результате ДТП с автобусом в Рязанской области.