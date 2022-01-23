В Рязани при автомобильной аварии погибли два человека

В Рязани в результате ДТП с легковыми автомобилями погибли два человека, ещё четверо пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

«По предварительной информации, в результате происшествия погибли два человека», — сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Рязанской области. Уточняется, что травмы различной степени тяжести получили четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних. Обстоятельства случившегося выясняются. Инцидент произошёл близ Ряжского шоссе, дом 18. Ранее сообщалось, что как минимум шесть человек погибли и 14 пострадали в результате ДТП с автобусом в Рязанской области.