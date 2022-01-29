Врач Уфимцев рассказал о вреде переохлаждения

Врач-хирург высшей категории, флеболог, травматолог Андрей Уфимцев рассказал о вреде переохлаждения.

«Переохлаждение ног может приводить к воспалению оболочки сустава, что в последующем может протекать с болевым компонентом, с ограничением подвижности ног. Могут появляться артриты, может происходить деформация суставов», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, длительное переохлаждение ног может сказаться и на состоянии сосудов.

В качестве профилактики Уфимцев советует использовать термобельё, обувь с обогревом, а если приходится долгое время находиться на улице, то нужно больше двигаться и по возможности уходить в тёплое помещение.

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