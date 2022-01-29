На Ставрополье произошёл пожар в компрессорном цехе на площади 600 квадратных метров

В Пятигорске на площади 600 кв. м произошёл пожар в компрессорном цехе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Пожар на Пятигорском заводе ЗАО «Холод»... На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Тушение проводится в цеху на площади 600 кв. м. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении в Telegram.

Отмечается, что к тушению пожара привлекли 64 человека и 19 единиц техники.

Ранее стало известно, что после пожара в квартире в Норильске обнаружили тела двоих детей трёх и пяти лет, ещё одного ребёнка госпитализировали.