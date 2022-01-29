Доктор медицинских наук Руженцова рассказала о появлении сыпи при «омикроне»

Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала об одном из симптомов «омикрона», выражающемся в появлении сыпи.

«Сообщения о появлении сыпи при заражении «омикроном» приходят ежедневно. Кожные проявления говорят о распространении инфекции по всему организму с поражением непосредственно клеток кожи или сосудов», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

Со своей стороны, врач-терапевт, младший научный сотрудник клинического отдела Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина отметила, что у одних пациентов отмечается зуд, у других — отёчность, у третьих нет никаких ощущений и, как правило, сыпь проходит при применении основной терапии против COVID-19.

Ранее вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с Nation News выразил мнение, что новый коронавирус NeoCoV внушает опасения, однако шанс возникновения новой эпидемии крайне мал.