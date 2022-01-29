Фитнес-эксперт Каневский рассказал, как вернуться в режим тренировок после болезни

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Фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как вернуться в режим тренировок после болезни.
Фитнес-эксперт Каневский рассказал, как вернуться в режим тренировок после болезни
  • ©Hinterhaus Productions
  • Gettyimages.ru

«Возвращаться к тренировкам нужно не просто постепенно, но и максимально аккуратно. Во-первых, потому, что занятия фитнесом — это стресс для организма», — цитирует эксперта сайт «Москва 24».

Как отметил Каневский, после перенесённого заболевания организму нужно помогать восстановиться, а не наоборот.

«Во-вторых, за две недели без тренировок теряется до 50% от набранного результата. Причём это касается и сердечно-сосудистой системы (если вы любитель аэробных нагрузок), и мышечной массы, которая без силовых тренировок тает быстрее, чем мороженое под прямыми лучами солнца», — пояснил он.

По его словам, многие переболевшие COVID-19 жалуются на сильное снижение общей выносливости и проблемы с дыханием.

«В обязательном порядке занимайтесь аэробными нагрузками, даже если до болезни вы их игнорировали (так делают многие любители покачаться). Ваша задача — тренировать лёгкие, а сделать это можно только так», — советует Каневский.

Он подчеркнул, что в первую неделю нагрузка должна быть строго дозированной и необходимо прислушиваться к своим ощущениям.

Эксперт напомнил, что важным правилом восстановления является и режим питания.

Ранее вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с Nation News выразил мнение, что новый коронавирус NeoCoV внушает опасения, однако шанс возникновения новой эпидемии крайне мал.

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