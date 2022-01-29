Доктор медицинских наук Токарев рассказал о симптомах «омикрона»

Главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал о симптомах штамма коронавируса «омикрон».

«При «омикроне», по сравнению с «дельтой», симптомы у взрослых видоизменились. Часто наблюдаются боли в горле, насморк, головная боль, как говорят наши пациенты — «голова чугунная», чихание, царапание в носоглотке, чувство озноба, общая слабость, головокружение», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, реже стали встречаться нарушения обоняния, одышка, боли в грудной клетке и желудочно-кишечные расстройства.

Как отметил Токарев, в основном вся симптоматика сводится к катаральным и неврологическим явлениям.

Ранее вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с Nation News выразил мнение, что новый коронавирус NeoCoV внушает опасения, однако шанс возникновения новой эпидемии крайне мал.