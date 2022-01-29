Эксперт по биобезопасности Дурманов высказался о будущем пандемии

Эксперт по биобезопасности Николай Дурманов высказал своё мнение о будущем пандемии.

«Если у «омикрона» почти 50 мутаций, видимо, возникших во время пребывания коронавируса в организме человека с ослабленной иммунной системой, точно так же могут образоваться новые комбинации генетического материала в вирусе», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

Как отметил эксперт, к дальнейшей эволюции коронавируса может привести и то, что многие ещё не вакцинированы.

По словам Дурманова, главный способ справиться с пандемией — создать прослойку людей с иммунитетом к COVID-19.

Ранее вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с Nation News выразил мнение, что новый коронавирус NeoCoV внушает опасения, однако шанс возникновения новой эпидемии крайне мал.