Эксперт НИФИ Дайнеко рассказала о причинах отказаться от оформления ипотеки

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Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала, в каких случаях не стоит оформлять ипотеку.
Эксперт НИФИ Дайнеко рассказала о причинах отказаться от оформления ипотеки
  • РИА Новости

В беседе с «Российской газетой» она заявила, что одна из таких ситуаций — когда нет денег на первоначальный взнос.

«Лучше подождать и накопить. Кроме того, чем больше ваш первоначальный взнос, тем более выгодные условия по ипотеке обычно удаётся получить», — пояснила эксперт.

По её словам, стоит повременить с ипотечной ссудой, если нет резерва — суммы в размере расходов на 3—6 месяцев, включая кредит.

Как отметила Дайнеко, в идеале платёж по ипотеке не должен превышать 40—45% ежемесячных доходов семьи, ошибкой будет переоценка своих финансовых возможностей.

Эксперт также не советует оформлять ипотеку на объект недвижимости с занижением стоимости.

Ещё один случай — оформлять жильё в ипотеку «впрок», если нет жилищных проблем.

«Даже сдача в аренду не гарантирует покрытие ипотечных платежей и накладывает свои трудности и обязательства: налоговые, по содержанию жилья, оплате услуг ЖКХ, проведению косметического ремонта», — уточнила Дайнеко.

Также она добавила, что не стоит брать ипотеку, если в браке назрели проблемы.

«Если всё равно решились, то при оценке своих финансовых возможностей учитывайте доход только одного из супругов, а также подумайте о заключении брачного контракта», — добавила эксперт.

Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о роли эскроу-счетов на рынке жилья.

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