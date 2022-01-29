Путин поручил доложить об идее создания реестра токсичного контента в интернете для детей

Президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека поручил доложить до 1 июня об итогах рассмотрения идеи по созданию реестра токсичного контента в сети для защиты несовершеннолетних.

«Администрации президента Российской Федерации рассмотреть... предложения по реализации проекта создания саморегулируемого реестра токсичного контента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях защиты несовершеннолетних и при необходимости принять соответствующие меры поддержки», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее российский лидер призвал заняться вопросами влияния международных IT-платформ на подрастающее поколение.

Также Путин обратил внимание СПЧ, что на транснациональных платформах наблюдаются массовые случаи мошенничества, злоупотребления персональными данными граждан и распространения противоправного контента, который затрагивает интересы несовершеннолетних.