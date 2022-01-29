Эндокринолог Синицына рассказала о возможных причинах резкой потери веса

Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Синицына рассказала о возможных причинах резкой потери веса.

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что резким снижением веса можно считать случаи, когда человек теряет более 5% веса в течение полугода без видимых причин.

Врач посоветовала исключить наличие злокачественных образований. Причины могут быть гормональными. В таких случаях, помимо потери веса, может заметно вырасти аппетит.

Как отметила Синицына, ещё один вариант — диабет первого типа. Кроме того, она посоветовала не исключать вероятности заболеваний желудочно-кишечного тракта, хронической обструктивной болезни лёгких, сердечной недостаточности, депрессии и анорексии.

Ранее главный диетолог центра снижения веса BODYCAMP, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News рассказала о причинах повышенного давления.