Знакомые погибшей при пожаре в Архангельской области семьи рассказали о скончавшихся
- Legion-Media
«Всегда видела её на работе доброй, бодрой. Дети ни в чём не нуждались, ходили в наш сад, всегда опрятно одеты. Детей воспитывала одна, жила полностью самостоятельно, без родительской помощи. Муж не особо помогал», — заявила бывшая преподавательница погибшей в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, сгоревшая квартира была предоставлена женщине как многодетной матери.
Другая знакомая семьи назвала их очень хорошими людьми.
«Знаю эту семью более 20 лет, но больше я общалась с её мамой. Не знаю, по каким причинам они могли состоять на учёте, но как люди они очень хорошие», — рассказала она.
Знакомая добавила, что мать погибшей будет хоронить уже вторую дочь.
Ранее сообщалось, что во время тушения пожара в Архангельской области сотрудники МЧС обнаружили тела пяти человек, четверо из которых — дети.
Следствие рассматривает неисправность электроплиты в квартире семьи как одну из версий причины возникшего пожара.
По предварительным данным, погибшие отравились угарным газом.