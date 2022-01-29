В СК сообщили предварительную причину гибели семьи при пожаре в Архангельской области

Пятеро погибших при пожаре в Архангельской области могли отравиться угарным газом, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

«Предварительная причина их смерти — отравление продуктами горения. По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступлений... причинение смерти по неосторожности двум и более лицам и... халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух и более лиц», — говорится в сообщении ведомства.

Следствие рассматривает неисправность электроплиты в квартире семьи как одну из версий причины возникшего пожара.

Уточняется, что другие жильцы дома в результате происшествия не пострадали.

Ранее сообщалось, что во время тушения пожара в Архангельской области сотрудники МЧС обнаружили тела пяти человек, четверо из которых — дети.