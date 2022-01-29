Председатель Госдумы Володин перечислил вступающие в силу с 1 февраля законы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин перечислил законы, вступающие в силу с 1 февраля в России.

Первый касается индексации пенсий: с февраля для неработающих пенсионеров выплаты проиндексируют выше уровня инфляции — на 8,6%. С учётом того, что в январе пенсии увеличили на 5,9%, а закон имеет обратную силу, граждане получат доплату в виде разницы между суммой за январь и новым показателем.

Также власти установили защиту прожиточного минимума: на зарплату и прочие доходы, равные прожиточному минимуму трудоспособного населения, нельзя будет обратить взыскание по исполнительным документам. Для этого должник должен подать заявление с реквизитами банковского счёта в службу судебных приставов, где должны сохранить минимальный доход.

С 1 февраля в России введут штраф за отсутствие или несвоевременную установку систем автоконтроля за источником выбросов загрязнений. Должностные лица в случае нарушений обязаны будут оплатить штраф в размере до 40 тыс. рублей, юридические — до 200 тыс. рублей.

Ещё одно нововведение коснётся защиты граждан при покупке квартиры. Власти обяжут с 1 февраля передавать в Росреестр сведения о признании дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, после чего информацию будут направлять в Единый государственный реестр недвижимости. Таким образом, любой россиянин сможет получить выписку о состоянии дома, где он собирается приобрести жильё.

Со следующего месяца также изменится порядок управления доходами и правила их выплаты по паям ПИФов. Они смогут устанавливаться в соответствии с нормативным актом Банка России.

Маткапитал в феврале проиндексируют на 8,4%. Таким образом, выплаты на первого ребёнка будут составлять 524,5 тыс. рублей, на второго — 693,1 тыс. в случае, если семья не получала маткапитал на первенца или 168,6 тыс. рублей.

Также индексация будет произведена для выплат ветеранам, по единовременному пособию при рождении ребёнка и ещё несколько соцвыплат.

С 1 февраля в России ужесточат наказание для педофилов — за повторное совершение преступления над детьми или насилие над двумя и более несовершеннолетними злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы.

Кроме того, в следующем месяце повысят штраф за немаркированные табак и алкоголь — для юрлиц сумма составит до 500 тыс. рублей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий в 2022 году выше уровня инфляции — на 8,6%.

В результате средний размер страховой выплаты по старости неработающим гражданам составит 18 984 рубля, а инициатива коснётся, в общей сложности, почти 31 млн человек.