Глава СК России поручил доложить о проверке обстоятельств гибели семьи под Архангельском

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту гибели семьи в Архангельской области в результате пожара.

«Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил... представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели 37-летней женщины и её четверых детей в возрасте от трёх до 12 лет», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что во время тушения пожара в Архангельской области сотрудники МЧС обнаружили тела пяти человек, четверо из которых — дети.

Следствие рассматривает неисправность электроплиты в квартире семьи как одну из версий причины возникшего пожара.

По предварительным данным, погибшие отравились угарным газом.