Кабмин выделил более 7,3 млрд рублей регионам России на поддержку поликлиник
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«Российские регионы дополнительно получат свыше 7,3 млрд рублей на поддержку поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС)», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Уточняется, что решение связано с распространением нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон».
Врач-вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетёсов ранее заявил, что пришедшая в Россию пятая волна COVID-19 может задержаться на четыре месяца.