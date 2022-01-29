Кабмин выделил более 7,3 млрд рублей регионам России на поддержку поликлиник

Правительство выделило регионам России более 7,3 млрд рублей на поддержку работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС) поликлиник.

«Российские регионы дополнительно получат свыше 7,3 млрд рублей на поддержку поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС)», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Уточняется, что решение связано с распространением нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон».

Врач-вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетёсов ранее заявил, что пришедшая в Россию пятая волна COVID-19 может задержаться на четыре месяца.