Кабмин выделил более 7,3 млрд рублей регионам России на поддержку поликлиник

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Правительство выделило регионам России более 7,3 млрд рублей на поддержку работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС) поликлиник.
Кабмин выделил более 7,3 млрд рублей регионам России на поддержку поликлиник
  • Legion-Media

«Российские регионы дополнительно получат свыше 7,3 млрд рублей на поддержку поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС)», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Уточняется, что решение связано с распространением нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон».

Врач-вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетёсов ранее заявил, что пришедшая в Россию пятая волна COVID-19 может задержаться на четыре месяца.

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