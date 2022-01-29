В Камчатском крае обнаружили первые десять случаев омикрон-варианта коронавируса
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«На Камчатке на данный момент у десяти заболевших новой коронавирусной инфекцией за последнюю неделю выявлен штамм «омикрон», — сообщили в Минздраве региона.
В ведомстве предположили дальнейший рост этих случаев.
«Могут быть некоторые нюансы, такие как першение в горле, что не наблюдалось в прежней вариации вируса, которому были свойственны высокая температура и сухой кашель», — сказал завотделением анестезиологии и реанимации городской больницы №2 Петропавловска-Камчатского Олег Гайдук.
Ранее в Тверской области выявили 16 первых случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса.
Доцент физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Михаил Тамм рассказал, какое будущее ждёт штамм коронавируса «омикрон».