В Камчатском крае обнаружили первые десять случаев омикрон-варианта коронавируса

На территории Камчатского края зафиксировали первые десять случаев заболевания штаммом COVID-19 «омикрон». Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на краевой Минздрав.

«На Камчатке на данный момент у десяти заболевших новой коронавирусной инфекцией за последнюю неделю выявлен штамм «омикрон», — сообщили в Минздраве региона.

В ведомстве предположили дальнейший рост этих случаев.

«Могут быть некоторые нюансы, такие как першение в горле, что не наблюдалось в прежней вариации вируса, которому были свойственны высокая температура и сухой кашель», — сказал завотделением анестезиологии и реанимации городской больницы №2 Петропавловска-Камчатского Олег Гайдук.

Ранее в Тверской области выявили 16 первых случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса.

Доцент физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Михаил Тамм рассказал, какое будущее ждёт штамм коронавируса «омикрон».