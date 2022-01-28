В Тверской области подтвердили 16 первых случаев омикрон-штамма коронавируса

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В Тверской области выявили 16 первых случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса, заявили в региональном управлении Роспотребнадзора.
В Тверской области подтвердили 16 первых случаев омикрон-штамма коронавируса
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«На территории Тверской области выявлено 16 случаев заражения штаммом «омикрон». Один случай завозной, у прибывшего из-за рубежа, остальные — среди лиц, не покидавших пределы России», — сообщили в ведомстве в комментарии РИА Новости.

Всех инфицированных изолировали, контактные лица сдали тесты на COVID-19.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что никакие локдауны в России в связи с эпидемиологической ситуацией в настоящее время не обсуждаются.

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