В Тверской области подтвердили 16 первых случаев омикрон-штамма коронавируса

В Тверской области выявили 16 первых случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса, заявили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«На территории Тверской области выявлено 16 случаев заражения штаммом «омикрон». Один случай завозной, у прибывшего из-за рубежа, остальные — среди лиц, не покидавших пределы России», — сообщили в ведомстве в комментарии РИА Новости.

Всех инфицированных изолировали, контактные лица сдали тесты на COVID-19.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что никакие локдауны в России в связи с эпидемиологической ситуацией в настоящее время не обсуждаются.