Экономист Сорокина напомнила о новых пособиях по уходу за ребёнком и декретных выплатах

Доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина в беседе с агентством «Прайм» напомнила, что с 1 февраля в России увеличат ряд пособий, к примеру, единовременное пособие при усыновлении детей, пособия по уходу за ребёнком и декретные выплаты.

Отмечается, что выплата составит 156 429 рублей, если ребёнок старше семи лет, инвалид или происходит усыновление братьев и сестер.

«Помимо декретных выплат и ежемесячных пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет предусмотрено и ежемесячное пособие до 3 лет», — заявила Сорокина.

С 1 февраля все российские семьи получат единовременно 19 981 рублей. Максимум декретных выплат поднимется до 360 164 рублей за 140 дней, а пособие по уходу за первым ребенком составит от 7 493 рублей до 31 282 рублей.

Кроме того, пособие будут получать жёны и дети призывников.

Ранее сообщалось, что в России с 1 февраля материнский капитал, выплаты ветеранам, пособие по беременности и родам и ряд других выплат будут проиндексированы на 8,4%.

Юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Никита Кузнецов прокомментировал меры по поддержке семей с детьми в 2022 году.