Юрист Кузнецов прокомментировал меры по поддержке семей с детьми в 2022 году
- РИА Новости
В беседе с Life.ru он напомнил, что будет увеличено пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет.
«Размер ежемесячных выплат рассчитывается из средней заработной платы родителя за предыдущие два года — 40% от неё, но не меньше установленного законом минимума», — сказал эксперт.
По его словам, единовременная выплата при рождении ребёнка будет проиндексирована и составит 19 981 рубль.
«Правда, здесь провести индексацию могут после 1 февраля 2022 года», — уточнил Кузнецов.
Как добавил эксперт, пособие по беременности и родам рассчитывается исходя из среднего заработка матери за два календарных года. Если женщина не работает, то расчёт будет основан на МРОТ.
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