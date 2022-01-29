Врач-вирусолог Роспотребнадзора Семёнов оценил вероятность появления новых пандемий

Руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семёнов рассказал, что новые пандемии в дальнейшем не исключены, в среднем они происходят раз в 15-20 лет.

«В среднем раз в 15-20 лет происходит появление новой существенной формы заболевания», — рассказал Семёнов в беседе с РИА Новости.

По его словам, пандемии в среднем длятся от одного года до трех лет.

Вирусолог подчеркнул, что в будущем, возможно, будут пандемии респираторных вирусных инфекций, гриппа и коронавирусов.

Ранее директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с НСН напомнил о необходимости проконсультироваться с врачом по вопросам лечения COVID-19.

Кирилл Маслиев, кандидат медицинских наук, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», заявил о непредсказуемом будущем пандемии.