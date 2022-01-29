Врач-вирусолог Роспотребнадзора Семёнов оценил вероятность появления новых пандемий

Короткая ссылка
Руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семёнов рассказал, что новые пандемии в дальнейшем не исключены, в среднем они происходят раз в 15-20 лет.

«В среднем раз в 15-20 лет происходит появление новой существенной формы заболевания», — рассказал Семёнов в беседе с РИА Новости.

По его словам, пандемии в среднем длятся от одного года до трех лет.

Вирусолог подчеркнул, что в будущем, возможно, будут пандемии респираторных вирусных инфекций, гриппа и коронавирусов.

Ранее директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с НСН напомнил о необходимости проконсультироваться с врачом по вопросам лечения COVID-19.

Кирилл Маслиев, кандидат медицинских наук, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», заявил о непредсказуемом будущем пандемии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить