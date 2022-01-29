Гинцбург прокомментировал появление нового коронавируса NeoCoV
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«Мутации идут постоянно», — приводит ТАСС заявление учёного.
Таким образом он прокомментировал появление NeoCoV.
«В тех странах, где уровень секвенирования порядка 100 тыс. и более в месяц, там всегда будут выявляться новые варианты».
По его мнению, в государствах, где уровень секвенирования порядка 2—4 тыс., не бывает новых штаммов.
Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировала информацию о выявлении в ЮАР коронавируса NeoCoV.
В ВОЗ заявили, что опасность этого вируса для человека ещё предстоит изучить.
Наряду с этим вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с Nation News выразил мнение, что новый коронавирус NeoCoV внушает опасения, однако шанс возникновения новой эпидемии крайне мал.