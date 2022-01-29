Гинцбург прокомментировал появление нового коронавируса NeoCoV

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что образование нового коронавируса NeoCoV связано с постоянно происходящими мутациями вирусов.

«Мутации идут постоянно», — приводит ТАСС заявление учёного.

Таким образом он прокомментировал появление NeoCoV.

«В тех странах, где уровень секвенирования порядка 100 тыс. и более в месяц, там всегда будут выявляться новые варианты».

По его мнению, в государствах, где уровень секвенирования порядка 2—4 тыс., не бывает новых штаммов.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировала информацию о выявлении в ЮАР коронавируса NeoCoV.

В ВОЗ заявили, что опасность этого вируса для человека ещё предстоит изучить.

Наряду с этим вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с Nation News выразил мнение, что новый коронавирус NeoCoV внушает опасения, однако шанс возникновения новой эпидемии крайне мал.