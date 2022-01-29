Иммунолог Крючков рассказал о возможном постковидном синдроме у переболевших «омикроном»

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Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о возможном постковидном синдроме у переболевших «омикроном».
Иммунолог Крючков рассказал о возможном постковидном синдроме у переболевших «омикроном»
  • globallookpress.com
  • © Frank Hoermann / SVEN SIMON

«У переболевших «омикроном» могут развиться респираторные, сердечно-сосудистые заболевания, но, скорее всего, чаще проявятся проблемы с центральной нервной системой», — заявил он в беседе с URA.RU.

Как предположил эксперт, возможно ухудшение сна, усиление головных болей, повышение тревожности.

«По сути, то же самое остаётся, что и при других штаммах, просто изменится процентное соотношение первых, вторых, третьих», — считает Крючков.

Он добавил, что на данный момент нет данных исследований по постковидному синдрому после «омикрона».

Ранее вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с Nation News выразил мнение, что новый коронавирус NeoCoV внушает опасения, однако шанс возникновения новой эпидемии крайне мал.

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