В Петербурге после гибели трёх пациентов арестован главврач диагностического центра

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Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу Евгения Попова — главврача медцентра, где ранее скончались трое пациентов.
В Петербурге после гибели трёх пациентов арестован главврач диагностического центра
  • РИА Новости

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Попова. Срок меры — 26 марта 2022 года», — сообщила объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Следствие полагает, что главврач Попов утвердил заявку на покупку в ООО «НеваРеактив» препарата «Барий сернокислый 0.10 (H2O)%», который «не включён в государственный реестр лекарственных средств», а также не может использоваться в медицинских целях и представляет опасность для жизни и здоровья человека.

28 января был задержан главный врач санкт-петербургского ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр №1».

По версии следствия, подозреваемый на протяжении длительного времени при оказании услуг пациентам применял контрафактный химический препарат, который не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

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