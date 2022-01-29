В Кировской области разворачивают дополнительные места для пациентов с COVID-19

В Кировской области принято решение о развёртывании дополнительных мест для пациентов с COVID-19.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

В частности, возобновил работу госпиталь на базе реабилитационного центра «На Казанской». На трёх этажах развёрнуто 130 коек для заболевших коронавирусом, приёмное и реанимационное отделения.

Ранее вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с Nation News выразил мнение, что новый коронавирус NeoCoV внушает опасения, однако шанс возникновения новой эпидемии крайне мал.