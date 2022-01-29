В Кировской области разворачивают дополнительные места для пациентов с COVID-19
- РИА Новости
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Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.
В частности, возобновил работу госпиталь на базе реабилитационного центра «На Казанской». На трёх этажах развёрнуто 130 коек для заболевших коронавирусом, приёмное и реанимационное отделения.
Ранее вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с Nation News выразил мнение, что новый коронавирус NeoCoV внушает опасения, однако шанс возникновения новой эпидемии крайне мал.