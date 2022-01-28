Вице-премьер Голикова: смертность в России за 2021 год выросла на 15,9% из-за COVID-19

За прошедший год смертность в России возросла на 15,9%, прирост вызван избыточной смертностью от коронавируса, заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова.

«В целом за 2021 год смертность возросла на 15,9%, при этом прирост смертности связан исключительно с избыточной смертностью от COVID-19», — цитирует РИА Новости Голикову.

По её словам, прирост также связан с отсутствием смертности от коронавируса за первые четыре месяца 2020 года.

Ранее главврач инфекционной больницы №40 в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал о высокой нагрузке на первичное амбулаторное звено из-за распространения омикрон-штамма коронавируса.