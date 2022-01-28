Проценко заявил о высокой нагрузке на первичное амбулаторное звено из-за «омикрона»
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Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«С коллегами отмечаем, что особенностью новой волны заболеваемости, где доминирующим становится «омикрон», становится рост нагрузки на первичное амбулаторное звено», — рассказал Проценко.
Врач отметил, что в ситуации с «омикроном» фиксируется относительно лёгкое течение заболевания, а госпитализация «растёт не столь взрывными темпами». Он уточнил, что основное количество пациентов лечатся у терапевтов.
Проценко отметил, что в связи с этим сейчас внимание уделяется перезагрузке первичного звена.
Ранее Проценко высказался о контроле за реализацией программы ранней реабилитации после COVID-19.