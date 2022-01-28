Проценко заявил о высокой нагрузке на первичное амбулаторное звено из-за «омикрона»

Главврач инфекционной больницы №40 в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал о высокой нагрузке на первичное амбулаторное звено из-за распространения омикрон-штамма коронавируса.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«С коллегами отмечаем, что особенностью новой волны заболеваемости, где доминирующим становится «омикрон», становится рост нагрузки на первичное амбулаторное звено», — рассказал Проценко.

Врач отметил, что в ситуации с «омикроном» фиксируется относительно лёгкое течение заболевания, а госпитализация «растёт не столь взрывными темпами». Он уточнил, что основное количество пациентов лечатся у терапевтов.

Проценко отметил, что в связи с этим сейчас внимание уделяется перезагрузке первичного звена.

Ранее Проценко высказался о контроле за реализацией программы ранней реабилитации после COVID-19.