Проценко высказался о контроле за выполнением программы ранней реабилитации после COVID-19

Глава комиссии генсовета «Единой России» по здравоохранению Денис Проценко высказался о контроле за реализацией программы ранней реабилитации после COVID-19.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт ЕР.

«Мы будем использовать инструменты «Единой России» для контроля за реализацией этой программы. Этим могут заниматься местные отделения партии при участии медиков. С помощью такой разветвлённой сети мы оценим, как действует программа на местах, как оформляются необходимые документы, где требуется помощь», — заявил Проценко.

Со своей стороны, замминистра здравоохранения Евгений Камкин отметил, что в федеральном бюджете до 2025 года на реабилитацию после COVID-19 заложено дополнительно 60 млрд рублей. Как отметил Камкин, средства распределились равномерно на мероприятия, связанные с переоснащением медоборудованием, и на увеличение объёмов оказания медпомощи.

Запустить программу поручил президент России Владимир Путин на съезде партии в июне 2021 года. Программа рассчитана до 2026 года.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 88 816 случаев коронавируса.