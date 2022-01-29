Медицинские организации Удмуртии переведены на семидневный режим работы
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
В субботу и воскресенье оказывать помощь будут только пациентам с признаками ОРВИ и COVID-19. Приём будет проходить с 08:00 до 14:00.
«Изменены подходы к оказанию медицинской помощи на дому. После осмотра врач в случае подозрения у пациента коронавирусной инфекции может выдать лекарственные препараты, не дожидаясь результатов ПЦР-теста», — отметила Пинчук.
Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».