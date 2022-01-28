Нейропсихолог Ильясова дала советы по сохранению психического здоровья во время пандемии

Нейропсихолог, психофизиолог Илона Ильясова дала советы по сохранению психического здоровья во время пандемии.

«Для того чтобы защитить себя от болезни, потери работы или других неприятных событий, не нужно их бояться. Страх делает нас сильнее только в умеренных «дозах». Жить же в страхе абсолютно противопоказано», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

В частности, можно заниматься дыхательными практиками, осознанными медитациями, которые должны сопровождаться правильным питанием и достаточным количеством сна, полагает Ильясова.

Также эффективными способами борьбы с тревогой, по словам эксперта, являются прослушивание хорошей музыки, пешие прогулки, фильтрование негативного контента.

«Обращаться за помощью к специалисту стоит, если человек понимает, что ему нужна поддержка и он больше не может самостоятельно справляться», — добавила Ильясова.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».