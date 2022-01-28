Нейропсихолог Ильясова дала советы по сохранению психического здоровья во время пандемии
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«Для того чтобы защитить себя от болезни, потери работы или других неприятных событий, не нужно их бояться. Страх делает нас сильнее только в умеренных «дозах». Жить же в страхе абсолютно противопоказано», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».
В частности, можно заниматься дыхательными практиками, осознанными медитациями, которые должны сопровождаться правильным питанием и достаточным количеством сна, полагает Ильясова.
Также эффективными способами борьбы с тревогой, по словам эксперта, являются прослушивание хорошей музыки, пешие прогулки, фильтрование негативного контента.
«Обращаться за помощью к специалисту стоит, если человек понимает, что ему нужна поддержка и он больше не может самостоятельно справляться», — добавила Ильясова.
Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».