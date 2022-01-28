Вирусолог Нетёсов сравнил симптомы ОРВИ и «омикрона»

Вирусолог, профессор Новосибирского госуниверситета Сергей Нетёсов сравнил симптомы ОРВИ и «омикрона».

«Действительно, самые распространённые симптомы омикрон-штамма — это першение в горле, насморк, жидкие выделения из носа, ломота во всём теле и слабость. Желудочно-кишечный симптом встречается редко. Но на основе симптоматики невозможно отличить заражение «омикроном» от заражения ОРВИ», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, нужна лабораторная диагностика.

Для ускорения выздоровления Нетёсов советует пить как можно больше воды.

«Это нужно, чтобы продукты разрушения заражённых клеток быстрее выводились из организма. Нужен больший проток воды. Это стоит делать, и лучше пить минеральную столовую воду», — рекомендует он.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».