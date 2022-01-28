В Амурской области могут ввести новые меры поддержки населения в связи с COVID-19

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Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил разработать новые меры поддержки населения и бизнеса в случае ухудшения эпидемиологической обстановки. Утвердить план в правительстве региона могут до 1 марта 2022 года.
В Амурской области могут ввести новые меры поддержки населения в связи с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«Учитывая развитие пандемии и скорое появление на территории области нового штамма «омикрон», необходимо заранее вырабатывать новые антикризисные механизмы поддержки бизнеса и граждан в случае ухудшения эпидобстановки. И делать это в первую очередь необходимо в тесном и постоянном контакте с бизнес-сообществом», — заявил Орлов на заседании штаба по обеспечению устойчивого развития экономики области.

В 2021 году региональные власти разработали около 30 мероприятий, направленных на повышение занятости, соцзащиту, поддержку наиболее пострадавших отраслей.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что за последние сутки в России выявили 98 040 случаев коронавируса.

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