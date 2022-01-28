В школах Тамбова приостановили занятия из-за ситуации с ОРВИ
- РИА Новости
«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, ростом количества болеющих и отсутствующих из-за ОРВИ учащихся и педагогов принято решение о приостановлении учебного процесса в муниципальных образовательных учреждениях города Тамбова (школах, лицеях, гимназиях) на период с 29 января по 7 февраля включительно», — написал Косенков на своей странице во «ВКонтакте».
Руководителям школ предоставлено право самостоятельно определять необходимость организации дистанционного обучения отдельных классов.
Муниципальные учреждения дополнительного образования на указанный период также приостанавливают деятельность.
Ранее в школах Хабаровска 88 классов закрыли на карантин из-за распространения ОРВИ и коронавируса.