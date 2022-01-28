В школах Тамбова приостановили занятия из-за ситуации с ОРВИ

Короткая ссылка
Все школы Тамбова с 29 января по 7 февраля приостанавливают занятия по причине большого количества заболевших ОРВИ среди учащихся и педагогов, сообщил временно исполняющий обязанности главы администрации города Максим Косенков.
В школах Тамбова приостановили занятия из-за ситуации с ОРВИ
  • РИА Новости

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, ростом количества болеющих и отсутствующих из-за ОРВИ учащихся и педагогов принято решение о приостановлении учебного процесса в муниципальных образовательных учреждениях города Тамбова (школах, лицеях, гимназиях) на период с 29 января по 7 февраля включительно», — написал Косенков на своей странице во «ВКонтакте».

Руководителям школ предоставлено право самостоятельно определять необходимость организации дистанционного обучения отдельных классов.

Муниципальные учреждения дополнительного образования на указанный период также приостанавливают деятельность.

Ранее в школах Хабаровска 88 классов закрыли на карантин из-за распространения ОРВИ и коронавируса. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить