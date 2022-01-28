Представители музеев заявили об отсутствии необходимости ужесточать антиковидные меры в Москве

Директор мемориального музея Скрябина Александр Лазарев заявил об отсутствии необходимости ужесточать антиковидные меры в Москве.

«В ужесточении мер нет необходимости. Текущие меры — ношение масок, предъявление QR-кода или результата ПЦР-теста при посещении музея — хорошо дисциплинируют горожан. Люди к ним привыкли и сейчас тщательно соблюдают», — отметил он в беседе с агентством городских новостей «Москва».

Со своей стороны, директор музея-панорамы «Бородинская битва» Владимир Преснов сказал, что действующие меры против COVID-19 обеспечивают безопасность гостей.

«Текущие меры, которые введены в столичных учреждениях культуры, достаточны. Ужесточать их нет необходимости», — подчеркнул он.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что больницы и резервные госпитали Москвы закупили более 3,5 тыс. единиц нового оборудования для лечения пациентов с коронавирусом.