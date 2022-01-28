Представители музеев заявили об отсутствии необходимости ужесточать антиковидные меры в Москве

Короткая ссылка
Директор мемориального музея Скрябина Александр Лазарев заявил об отсутствии необходимости ужесточать антиковидные меры в Москве.
Представители музеев заявили об отсутствии необходимости ужесточать антиковидные меры в Москве
  • Gettyimages.ru

«В ужесточении мер нет необходимости. Текущие меры — ношение масок, предъявление QR-кода или результата ПЦР-теста при посещении музея — хорошо дисциплинируют горожан. Люди к ним привыкли и сейчас тщательно соблюдают», — отметил он в беседе с агентством городских новостей «Москва».

Со своей стороны, директор музея-панорамы «Бородинская битва» Владимир Преснов сказал, что действующие меры против COVID-19 обеспечивают безопасность гостей.

«Текущие меры, которые введены в столичных учреждениях культуры, достаточны. Ужесточать их нет необходимости», — подчеркнул он.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что больницы и резервные госпитали Москвы закупили более 3,5 тыс. единиц нового оборудования для лечения пациентов с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить