Социолог Потуремский назвал правильными действия властей Москвы по борьбе с COVID-19

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Социолог, директор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский назвал правильными действия властей Москвы по борьбе с COVID-19.
Социолог Потуремский назвал правильными действия властей Москвы по борьбе с COVID-19
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«Московские власти ищут баланс между безопасностью граждан и нормальным функционированием экономики. На мой взгляд, они поступают правильно, когда не вводят в городе каких-то избыточных ограничительных мер», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, ограничительные меры сильно сказываются на экономике.

Как отметил Потуремский, гораздо полезнее иметь как можно больше онлайн-сервисов, а они в столице очень хорошо развиты, в том числе медицинские.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что больницы и резервные госпитали Москвы закупили более 3,5 тыс. единиц нового оборудования для лечения пациентов с коронавирусом.

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