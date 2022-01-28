Рестораторы назвали достаточными меры против COVID-19 в Москве

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Рестораторы назвали достаточными меры против коронавируса в Москве.
Рестораторы назвали достаточными меры против COVID-19 в Москве
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».

В частности, владелец ресторана Pescatore и сети мясных ресторанов Goodman Андрей Зайцев заявил, что «ужесточение антиковидных мер принесёт ресторанам новые убытки, так как из-за коронавируса и так меньше стали ходить в рестораны».

Со своей стороны, ресторатор Вячеслав Мартыненко отметил, что важно носить маски и соблюдать другие меры предосторожности».

«Рестораторы против жёстких мер, учитывая, что «омикрон» переносится не тяжело», — сказал он.

Как подчеркнул директор по взаимодействию с органами государственной власти сети «Азбука вкуса» Андрей Чурсин, на предприятиях торговой сети все сотрудники и посетители соблюдают ограничения.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что больницы и резервные госпитали Москвы закупили более 3,5 тыс. единиц нового оборудования для лечения пациентов с коронавирусом.

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