Глава сети отелей Деларофф высказался об ограничительных мерах в Москве

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Генеральный директор Accor в регионе Россия, Грузия, Украина и СНГ Алексис Деларофф высказался об ограничительных мерах в Москве.
Глава сети отелей Деларофф высказался об ограничительных мерах в Москве
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«Я не специалист. Единственное, что я могу сказать, — мы видим, что в Европе понемногу снимаются ограничения: по QR-кодам и по ношению масок и т. д. И Англия идёт по этому пути, и Испания, и другие страны рассматривают изменения по этому вопросу. Поэтому, я думаю, в какой-то момент этот процесс дойдёт и до России, когда заболеваемость дойдёт до какого-то уровня и мы увидим, что начинается спад», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».

Как отметил Деларофф, ограничительные меры, которые внедряются в его сети отелей, полностью соответствуют законодательству России и постановлениям мэрии Москвы.

«И мы сами внедрили свои собственные процедуры и регламенты. Они соответствуют всем международным нормам по максимальному санитарному обеспечению защиты наших сотрудников и клиентов», — добавил он.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что больницы и резервные госпитали Москвы закупили более 3,5 тыс. единиц нового оборудования для лечения пациентов с коронавирусом.

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