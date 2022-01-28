Ресторатор Рожниковский прокомментировал ограничительные меры в Москве

Короткая ссылка
Основатель сети «Грабли» Роман Рожниковский прокомментировал ограничительные меры в Москве.
Ресторатор Рожниковский прокомментировал ограничительные меры в Москве
  • Gettyimages.ru

«Сегодня весь мир увидел, что нет таких мер, которые бы успевали опережать вирус. Насколько я понимаю, сейчас надежда на то, что он более слабый, но одновременно более заразный», — цитирует ресторатора сайт «Аргументы и Факты».

Как отметил Рожниковский, то, что рекомендовано, является оптимальным с учётом выполнения этих требований.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что больницы и резервные госпитали Москвы закупили более 3,5 тыс. единиц нового оборудования для лечения пациентов с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить