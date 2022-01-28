Ресторатор Рожниковский прокомментировал ограничительные меры в Москве

Основатель сети «Грабли» Роман Рожниковский прокомментировал ограничительные меры в Москве.

«Сегодня весь мир увидел, что нет таких мер, которые бы успевали опережать вирус. Насколько я понимаю, сейчас надежда на то, что он более слабый, но одновременно более заразный», — цитирует ресторатора сайт «Аргументы и Факты».

Как отметил Рожниковский, то, что рекомендовано, является оптимальным с учётом выполнения этих требований.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что больницы и резервные госпитали Москвы закупили более 3,5 тыс. единиц нового оборудования для лечения пациентов с коронавирусом.