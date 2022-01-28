Власти Москвы прокомментировали ситуацию в городских поликлиниках

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Директор Дирекции по координации деятельности медицинских организаций Москвы Алексей Безымянный прокомментировал ситуацию в городских поликлиниках.
Власти Москвы прокомментировали ситуацию в городских поликлиниках
  • AP

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он заявил, что поликлиники перешли на усиленный режим работы по приёму граждан с признаками ОРВИ. Очередей нет, так как эти пространства расширены. Происходит и разделение потоков пациентов в соответствии с диагнозом.

Посетителям также выдают респираторы. Помещения обрабатываются дезинфицирующими средствами, имеются антисептики и оборудование, фильтрующее воздух.

На случай большого числа пациентов предусмотрены специальные резервные зоны ожидания — холлы и отдельные кабинеты.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что больницы и резервные госпитали Москвы закупили более 3,5 тыс. единиц нового оборудования для лечения пациентов с коронавирусом.

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