Власти Москвы прокомментировали ситуацию в городских поликлиниках

Директор Дирекции по координации деятельности медицинских организаций Москвы Алексей Безымянный прокомментировал ситуацию в городских поликлиниках.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он заявил, что поликлиники перешли на усиленный режим работы по приёму граждан с признаками ОРВИ. Очередей нет, так как эти пространства расширены. Происходит и разделение потоков пациентов в соответствии с диагнозом.

Посетителям также выдают респираторы. Помещения обрабатываются дезинфицирующими средствами, имеются антисептики и оборудование, фильтрующее воздух.

На случай большого числа пациентов предусмотрены специальные резервные зоны ожидания — холлы и отдельные кабинеты.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что больницы и резервные госпитали Москвы закупили более 3,5 тыс. единиц нового оборудования для лечения пациентов с коронавирусом.