Жителям Москвы рассказали, как дистанционно проконсультироваться с врачом и открыть больничный

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В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве рассказали, как дистанционно проконсультироваться с врачом и открыть больничный.
Жителям Москвы рассказали, как дистанционно проконсультироваться с врачом и открыть больничный
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Для получения больничного нужно заполнить заявку на сайте ЕМИАС. Это могут сделать граждане старше 18 лет с симптомами ОРВИ. В анкете необходимо указать дату рождения, ФИО, номер полиса ОМС, номер СНИЛС, адрес и контактные данные.

После заполнения заявки с пациентом свяжется врач, который проведёт консультацию, оформит рецепт и откроет больничный на 7 дней.

Закрыть больничный можно также дистанционно и после консультации врача. Документ будет доступен в электронной медкарте, его автоматически направят работодателю.

Также можно прийти к дежурному врачу в любую ближайшую поликлинику без записи и звонка или записаться на конкретное время приёма в свою поликлинику в мобильном приложении, на сайте emias.info или на портале mos.ru.

Если заболевшему с симптомами ОРВИ требуется очная консультация и осмотр врача, то можно вызвать врача на дом по линии 122.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что больницы и резервные госпитали Москвы закупили более 3,5 тыс. единиц нового оборудования для лечения пациентов с коронавирусом.

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