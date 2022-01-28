Песков ответил на вопрос, есть ли противники вакцинации в Кремле
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«Есть антиваксеры, как и везде у нас в обществе», — приводит заявление Пескова РИА Новости.
По его словам, в их отношении занимается непримиримая позиция. Песков отметил, что их «подвергают остракизму».
Также Песков рассказал, что в администрации Кремля многие болеют коронавирусом.
При этом представитель Кремля уточнил, что «подавляющее большинство продолжают работать на дому».
Ранее иммунолог Николай Крючков в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» заявил, что вакцинация является «очень мощной обороной для организма».
Врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.