Песков заявил, что в администрации Кремля многие болеют коронавирусом

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в администрации Кремля многие болеют коронавирусом.
Песков заявил, что в администрации Кремля многие болеют коронавирусом
  • © Пресс-служба президента России

«Народу болеет много. Подавляющее большинство продолжает работать на дому, сев уже на изоляцию», — сказал Песков, отвечая на вопрос, много ли людей болеет в Кремле и в администрации президента.

Он добавил, что в день заболевает много людей.

«То есть эта взрывная заразность «омикрона», она себя демонстрирует во весь рост», — отметил Песков.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» стремительно распространяется по всему миру, российские власти обеспокоены появлением этого вида инфекции в России.

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