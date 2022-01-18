Мишустин заявил о стремительном распространении «омикрона» по всему миру

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Новый штамм коронавируса «омикрон» стремительно распространяется по всему миру, российские власти обеспокоены появлением этого вида инфекции в России. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин заявил о стремительном распространении «омикрона» по всему миру
  • Legion-Media

«Новый штамм вируса — «омикрон» — стремительно распространяется по всему миру. Он отличается повышенной заразностью, это демонстрирует опыт других государств», — приводит пресс-служба российского кабмина слова главы правительства на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

Мишустин добавил, что в Европе заболевание коронавирусом ежедневно выявляют у сотен тысяч людей.

«За миллион зашкаливало это число в США. Такие цифры нас не могут не беспокоить, ведь «омикрон» пришёл и в Россию», — подытожил российский премьер.

Ранее сообщалось, что в России подтверждено 1682 случая «омикрона».

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