Депутат Нилов прокомментировал закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних.

«Мы давно настаивали на том, чтобы была самая жёсткая реакция в отношении педофилов в принципе», — подчеркнул депутат.

При этом Нилов отметил, что должны быть предусмотрены меры контроля на случай побега такого преступника.

«Одной ответственности мало, ситуация может поменяться, педофил может оказаться на свободе из-за побега… Мало ли что может произойти, и он окажется на свободе. Обязательно должны быть приняты меры контроля, такие как неснимаемый браслет и меры медицинского характера», — рассказал парламентарий.

Ранее президент России подписал закон о пожизненном лишении свободы для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних.