Депутат Нилов прокомментировал закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

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Ангелина Шурпина
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних.
Депутат Нилов прокомментировал закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов
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«Мы давно настаивали на том, чтобы была самая жёсткая реакция в отношении педофилов в принципе», — подчеркнул депутат.

При этом Нилов отметил, что должны быть предусмотрены меры контроля на случай побега такого преступника.

«Одной ответственности мало, ситуация может поменяться, педофил может оказаться на свободе из-за побега… Мало ли что может произойти, и он окажется на свободе. Обязательно должны быть приняты меры контроля, такие как неснимаемый браслет и меры медицинского характера», — рассказал парламентарий. 

Ранее президент России подписал закон о пожизненном лишении свободы для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних.

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