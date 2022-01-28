Депутат Нилов прокомментировал закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов
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«Мы давно настаивали на том, чтобы была самая жёсткая реакция в отношении педофилов в принципе», — подчеркнул депутат.
При этом Нилов отметил, что должны быть предусмотрены меры контроля на случай побега такого преступника.
«Одной ответственности мало, ситуация может поменяться, педофил может оказаться на свободе из-за побега… Мало ли что может произойти, и он окажется на свободе. Обязательно должны быть приняты меры контроля, такие как неснимаемый браслет и меры медицинского характера», — рассказал парламентарий.
Ранее президент России подписал закон о пожизненном лишении свободы для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних.