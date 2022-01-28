Медведев: Россия имеет особые права на Арктику и не допустит их ущемления

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Россия в связи с географическим положением имеет особые права на Арктику и не допустит их ущемления, заявил зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.
Медведев: Россия имеет особые права на Арктику и не допустит их ущемления
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«У нас действительно есть особые права на Арктику, связанные именно с географическим положением... Чего мы точно не должны допустить, это попытки ограничить нас в этой сфере», — приводит его слова РИА Новости.

Медведев отметил, что Россию периодически пытаются ограничивать разными требованиями в отношении использования топлива или по другим вопросам.

«Но очень часто это носит просто ограничительный характер, для того чтобы не допустить нашего присутствия в Арктике или как-то нас ущемить. А у нас действительно в Арктике свой набор интересов», — пояснил замглавы Совбеза.

Ранее Медведев сообщал о попытках западных стран политизировать ситуацию в Арктике.

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