Автоэксперт Канаев рассказал, что ежедневно необходимо проверять в автомобиле зимой

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Автоэксперт, директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с RT рассказал, что ежедневно необходимо проверять в автомобиле в зимний период.
Автоэксперт Канаев рассказал, что ежедневно необходимо проверять в автомобиле зимой
  • Gettyimages.ru

Он отметил, что в зимнее время актуальна проблема спущенных шин, особенно в морозы.

Кроме того, эксперт посоветовал поднимать щётки очистителя на лобовом стекле, если автовладелец оставляет транспортное средство на ночь на улице.

«Потому что они очень быстро примерзают, выходят из строя, соответственно, водителю потом плохо видно в зимнее время. Нельзя оставлять бачок омывателя без омывающего средства, потому что дороги поливают кислотой, и, если не работает омыватель, у вас будет мутное лобовое стекло», — рассказал Канаев.

Специалист также заявил, что нужно обязательно проверять осветительные приборы — как в зимнее, так и в летнее время.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин дал рекомендации по безопасному выезду из сугробов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить