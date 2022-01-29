Автоэксперт Канаев рассказал, что ежедневно необходимо проверять в автомобиле зимой

Автоэксперт, директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с RT рассказал, что ежедневно необходимо проверять в автомобиле в зимний период.

Он отметил, что в зимнее время актуальна проблема спущенных шин, особенно в морозы.

Кроме того, эксперт посоветовал поднимать щётки очистителя на лобовом стекле, если автовладелец оставляет транспортное средство на ночь на улице.

«Потому что они очень быстро примерзают, выходят из строя, соответственно, водителю потом плохо видно в зимнее время. Нельзя оставлять бачок омывателя без омывающего средства, потому что дороги поливают кислотой, и, если не работает омыватель, у вас будет мутное лобовое стекло», — рассказал Канаев.

Специалист также заявил, что нужно обязательно проверять осветительные приборы — как в зимнее, так и в летнее время.

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